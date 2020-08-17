Александр Лукашенко

Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят опять одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет – без меня!
Источник: митинг в Минске
Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят опять одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет – без меня!
Источник: митинг в Минске
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