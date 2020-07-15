Дмитрий Ярош

Языковой законопроект какого-то Бужанского – это одна из попыток реванша Путина в Украине и, собственно, одна из "красных линий", перейдя которую действующая "зеленая" Верховная Рада потеряет свою легитимность...
Источник: Facebook
Языковой законопроект какого-то Бужанского – это одна из попыток реванша Путина в Украине и, собственно, одна из "красных линий", перейдя которую действующая "зеленая" Верховная Рада потеряет свою легитимность...
Источник: Facebook
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