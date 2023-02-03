Известная модель предлагает Путину свои интимные фото в обмен на завершение войны

Главное: Модель предложила Путину свои откровенные фото в обмен на завершение войны. Соответствующее заявление 51-летняя модель и бизнесвумен сделала на премьере фильма Логово в Лондоне.

Детали: Известная американская модель Каприс Буре предложила президенту России Владимиру Путину свои откровенные фото. Она пошла на этот шаг ради окончания войны в Украине. Об этом пишет Daily Mail.

Буре заявила, что готова поделиться с Путиным своими пикантными снимками, чтобы остановить кровавое вторжение РФ в Украину.

«Думаю, я могла бы отправить Путину письмо с обещанием передать свои фотографии в обнаженном виде, если бы он ушел из Украины. Если бы это остановило войну, я бы так и сделала», — сказала звезда.

Также она призналась, что хотела бы таким образом довести главу РФ до сердечного приступа, но при этом добавила, что не уверена, жив ли он на самом деле.

«Я слышала слухи, что на самом деле он уже мертв. И меня это беспокоит, потому что тот, кто его заменит, может быть еще хуже», — сказала Буре.

Стоит отметить, что в марте 2022 года звезда снялась обнаженной в поддержку Украины и призвала остановить войну.

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