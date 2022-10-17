Киев атаковали дроны-камикадзе

Главное: Рано утром Киев был атакован. Налет дронов-камиказе.

Детали: Рано утром понедельника, 17 октября, Киев атаковали десятки дронов-камикадзе. Их сбивала система ПВО.

Мэр города Виталий Кличко сообщил: «Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали после. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях».

Известно о как минимум двух прилетах в Киеве.

Возник пожар в нежилом здании, были повреждены несколько жилых домов.

О пострадавших и погибших не сообщается.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак информировал: «Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага».

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