Киев атаковали дроны-камикадзе

Главное: Рано утром Киев был атакован. Налет дронов-камиказе.
Детали: Рано утром понедельника, 17 октября, Киев атаковали десятки дронов-камикадзе. Их сбивала система ПВО.
Мэр города Виталий Кличко сообщил: «Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали после. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях».
Известно о как минимум двух прилетах в Киеве.
Возник пожар в нежилом здании, были повреждены несколько жилых домов.
О пострадавших и погибших не сообщается.
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак информировал: «Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага».
В тему: В Киеве после обстрелов частично перестало работать метро.