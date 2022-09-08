Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата

Главное: Netflix перезапускает «Телепузиков». Премьера состоится 14 ноября.

Детали: Netflix анонсировал перезапуск «Телепузиков». Премьера состоится 14 ноября. В роли рассказчика выступит чернокожий актёр-гомосексуал Титусс Бёрджесс, а солнышком стал ребёнок азиатской внешности. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»