Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа

Главное: В Тернополе женщину вызвали в военкомат. Она вышла на улицу во время комендантского часа, ее остановил патруль и вручил повестку.

Детали: В Тернополе повестки за нарушение комендантского часа вручают не только мужчинам, но и женщинам. Об этом сообщает местный сайт «20 минут».

Тернопольчанка Виктория появилась на улице во время комендантского часа, ее остановил патруль и вручил ей повестку с требованием явиться в военкомат.

Но когда девушка прибыла туда в указанное время, сотрудники военкомата очень удивились и заявили, что не понимают, как так получилось.

По их словам, повестку вручали не военные. Перед Викторией извинились, сказали, что такого больше не повторится, и отпустили.

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