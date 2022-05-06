Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ

Главное: В Черном море горит российский фрегат, который находится вблизи острова Змеиный. Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация.

Детали: Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный. Как стало известно «Думской», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Что стало причиной нештатной ситуации у врага, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе черноморского флота РФ, получил повреждения — пока не ясно.

Отметим, информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.

По предварительной информации, корабль был поражен украинской ПКР «Нептун».

Спутник зафиксировал пожар на корабле вблизи острова Змеиный.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что горит фрегат «Адмирал Макаров» (номер 799).

В тему: В конце марта ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль.

В середине апреля на дно был отправлен флагман ЧФ РФ крейсер «Москва».