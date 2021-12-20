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Фото-Новости > Во Львовский горсовет ворвался вооруженный мужчина

Во Львовский горсовет ворвался вооруженный мужчина

Александр Панько
20.12.21 16:53
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Во Львовский горсовет ворвался вооруженный мужчина

Главное: В здание Львовского горсовета ворвался мужчина, который размахивал пистолетом. Также при нем было обнаружено вещество, похожее на наркотическое.

Детали: Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом. Об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области.

Сообщается, что сегодня в городском совете Львова сработал сигнал «Тревога». На месте полицейские выявили и задержали мужчину, который зашел в помещение и размахивал предметом, похожим на пистолет.

«Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

В тему: 4 августа в Киеве произошло громкое ЧП. В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее.

Тэги: Львов, общество, оружие, горсовет, новости Украины

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