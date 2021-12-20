Во Львовский горсовет ворвался вооруженный мужчина

Главное: В здание Львовского горсовета ворвался мужчина, который размахивал пистолетом. Также при нем было обнаружено вещество, похожее на наркотическое.

Детали: Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом. Об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области.

Сообщается, что сегодня в городском совете Львова сработал сигнал «Тревога». На месте полицейские выявили и задержали мужчину, который зашел в помещение и размахивал предметом, похожим на пистолет.

«Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

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