В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек

Главное: В Шевченковском районе Киева в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Благо, обошлось без жертв.

Детали: В Киеве произошел взрыв в жилом доме. По данным спасателей, во время пожара взорвался бытовой газ, сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Инцидент произошел в Шевченковском районе в пятиэтажке на улице Максима Берлинского. Сначала поступило сообщение о пожаре, на месте спасатели увидели густой дым из окна 3-этажа и начали эвакуацию людей.

«Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар. Огонь повредил газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.

«Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет», — добавили в ГСЧС.

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