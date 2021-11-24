На Буковине люди вместе с детьми перекрыли дорогу. Названа причина

Главное: В Черновицкой области люди вышли на акцию протеста вместе со своими детьми. Участники акции требуют возобновить поставки газа и тепла в их дома, а дети не ходят в неотапливаемые школу и детсад.

Главное: В Банилове Черновицкой области местные жители вместе со своими детьми перекрыли дорогу из-за отсутствия теплоснабжения. Об этом сообщает Телеграм-канал First.

«Сегодня люди в отчаянии. 1000 учеников не ходят в школы, 300 детей не посещают садики, дома застывают, в селе люди массово болеют. На перекрытие вышел и 90-летний дедушка. Представьте, до какого отчаяния довели людей. Жителям уже не интересно кто виноват — газовики, областная администрация или кто-то другой», — сказал глава Баниловского сельсовета Василий Соломко.

Участники акции требуют возобновить поставки газа и тепла в их дома. Соломко утверждает, что из-за отсутствия газоснабжения он вынужден закрывать школы и садики в селе.

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