В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае

Главное: В Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Получить прививку можно прямо в трамвае.

Детали: С сегодняшнего дня к центрам массовой вакцинации и кабинетам прививок в Одессе добавилась новая локация. Как сообщает пресс-служба местного городского совета, теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае.

Для этого выделен один из новых трамваев одесского сборника «Одиссей», стоящий на Старосенной площади, у конечной остановки трамваев и автостанции.

Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Прививку проводят медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. Сейчас в трамвае есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.

В тему: В конце июля 2021 года власти Кропивницкого начали вакцинацию населения от коронавируса в выездных пунктах, расположенных в городских троллейбусах.

В августе всех желающих киевлян вакцинировали в специально переоборудованном для этого автобусе на Оболони.