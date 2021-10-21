Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе

Главное: В связи с изменениями правил перевозки в общественном транспорте в Днепре случился транспортный коллапс. Дополнительный транспорт на маршруты не пустили.

Детали: В Днепр изменились правила перевозки в общественном транспорте, водители не берут стоячих пассажиров. В связи с этим в городе образовался транспортный коллапс. Об этом сообщает vgorode.

Издание пишет, что вчера вечером горожане не могли уехать из центра города после работы. Водители брали пассажиров только на сидячие места, но их на всех не хватало.

При этом дополнительный транспорт на маршруты не пустили. Глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий объяснил, почему мало маршруток. Причина в том, что не хватает водителей и некого сажать за руль.

Сегодня утром на остановках снова собирались длинные очереди. Десятки людей не могли вовремя уехать на работу.

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