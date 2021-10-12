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Фото-Новости > В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы

В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы

Агата Кловская
12.10.21 14:43
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В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы

Главное: Сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась сбытом фальшивых долларовых купюр. Злоумышленники продавали 100-долларовые подделки за полцены. При этом они не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

Детали: Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве канал сбыта фальшивых долларов США премиум-качества. Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% их номинальной стоимости.

По предварительным данным, таким образом они «вбросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов, которые не идентифицировались, как такие, детекторами валют.

Установлено, что организатором схемы является киевлянин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе в Житомирской области.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — $2000.

Были проведены 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали. Кроме денег, полученных преступных путем, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с «клиентской базой».

В тему: 7 июля 2017 года стало известно о том, что Киев наводнили фальшивые доллары. Махинация приобрела такой масштаб, что фальшивые купюры уже открыто продают через Интернет.

В середине того же года Национальный банк Украины обнаружил искусную подделку купюры в 100 долларов. Эту банкноту могут выявить далеко не все терминалы и автоматические детекторы валют.

В конце 2017 года сообщалось, что в Украине орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. При этом купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.

В феврале 2018 года стало известно, что в Киеве появилось множество поддельных купюр номиналом 500 и 200 грн.

К концу того же года, по данным СМИ, размах подделывания денег достиг такого масштаба, что их начали пересылать по почте.

Тэги: доллар, СБУ, подделка, криминал, фальшивомонетчик, новости Украины

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