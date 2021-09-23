По Киеву разгуливал мужчина с гранатой

Главное: В Киеве задержали мужчину, который гулял по Русановской набережной с гранатой в кармане. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Детали: В Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой в кармане. Он гулял по Русановской набережной, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию. Он рассказал, что на Русановской набережной заметил неизвестного, который переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. На место прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.

Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД — 5 и запал. Злоумышленник пояснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Сейчас ему сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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