В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро

Главное: В Киеве на станции метро «Кловская» произошло ЧП: там неизвестный мужчина угрожал пассажирам пистолетом. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Детали: В метро Киева иностранец ударил женщину по лицу и угрожал пассажирам пистолетом. Инцидент произошел на станции «Кловская», сообщает пресс-служба столичной полиции.

К дежурному полицейскому на станции метро «Кловская» обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный нарушал общественный порядок в вагоне метро. Пассажир нецензурно выражался, ударил заявительницу в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

Начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов рассказал, что полицейские зарегистрировали сообщение женщины и начали поиски правонарушителя.

«Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в рамках программы „Безопасный город“. С помощью видео нам удалось установить маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток мы выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — рассказал Никонов.

В доме фигуранта на улице Ревуцкого полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, который направлен на экспертное исследование.

«По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 — хулиганство, Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения», — добавил начальник управления полиции в метрополитене.

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