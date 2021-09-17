На матче Лиги чемпионов в Киеве «слуги народа» встретились с хозяевами

Главное: На матче Лиги чемпионов в Киеве собралась большая группа бывших и нынешних политиков, чиновников и депутатов. По данным СМИ, компанию им составили бизнесмены, в частности, Игорь Коломойский.

Детали: Группа влиятельных бизнесменов, политиков и чиновников встретилась на футбольном матче Лиги чемпионов «Динамо» — «Бенфика», который прошел в Киеве 14 сентября. Как сообщает «Украинская правда», в VIP-ложе НСК «Олимпийский» можно было видеть бизнесмена Игоря Коломойского, который общался с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

По данным источников издания, они говорили о голосах для отставки руководителя парламента Дмитрия Разумкова.

Однако сам Арахамия, как сообщает «Интерфакс-Украина», утверждает, что обменялся с Коломойским шутками о законе об олигархах. «Он сказал: „Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться“, а я ему говорю: „Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться“. Обменялись шутками про закон об олигархах», — рассказал депутат, добавив, что пришел на матч с супругой, сыном и другом, и не знал о том, что здесь будут присутствовать министры и другие депутаты.

Имел продолжительную беседу с Игорем Коломойским и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, а также руководитель «Нафтогаза-Украины» Юрий Витренко.

Помимо них на футболе также были замечены бывший президент Леонид Кучма, бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, вице-премьер-министр Олег Уруский, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов, народные депутаты Николай Тищенко и Андрей Иванчук, первый заместитель главы консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, журналист Дмитрий Гордон и другие.

Фотографии из VIP-ложи публикует журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

В тему: В начале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Буковеле. Здесь же в этом время отдыхал бизнесмен Игорь Коломойский.