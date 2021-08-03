В Киеве шайка малолеток бросалась в прохожих камнями и применяла слезоточивый газ

Главное: В Киеве трое подростков 2005, 2006 и 2009 годов рождения бросались в прохожих камнями и применяли слезоточивый газ. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

Детали: В Киеве в Голосеевском районе группа подростков бросала камни и применяла слезоточивый газ в сторону прохожего. равоохранители внесли по данному делу сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, подростки с родителями были доставлены в территориальное управление полиции, где правоохранители провели с ними следственные действия.

«Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его избивать», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 31 июля на проспекте Науки.

«Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и их местонахождения. Это — местные жители, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, которые между собой в родстве. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей», — говорится в сообщении.

Полиция в ходе досудебного расследования установила, что подростки периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих.

«Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

В тему: В марте минувшего года в самом центре Киева около станции метро «Печерская» группа подростков вела себя крайне неадекватно по отношению к прохожим. Подростки ругались матом, грозились «дать в бороду» и угрожали ножом.