Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу

Главное: Группа преступников из Харькова и Киева наладила схему по торговле младенцами за рубеж через одну из столичных клиник репродуктологии. Стоимость одного ребенка составляла $60 тыс. При этом некоторые дети умирали из-за небрежного отношения медперсонала.

Детали: Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами, которые наладили схему «поставки» иностранцам младенцев вроде в рамках программы суррогатного материнства. Как сообщает пресс-служба СБУ, один ребенок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в $60 тыс. долларов.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии медики официально подтверждали «бесплодие» жены, что являлось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее происходил поиск кандидата на суррогатное материнство и как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства были проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и служебном подлоге.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

В тему: В мае 2020 года в Киеве была разоблачена схема по массовой продаже детей за границу. По данным СМИ, часть из них продавали на органы.