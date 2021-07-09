Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик

Главное: На трассе Киев-Ковель мопед врезался в грузовик. Погибли два человека.
Детали: Смертельное ДТП произошло рано утром пятницы, 9 июля, на трассе Киев-Ковель. О нем сообщает полиция Киевской области.
Известно, что авария случилась на 44-м километре шоссе в направлении Житомира.
Выяснилось, что водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Он и его пассажирка погибли на месте.
При этом очевидцы трагедии говорят, что у мопеда не работал ближний свет фар.
Идет следствие.
В тему: Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус.