Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик

Главное: На трассе Киев-Ковель мопед врезался в грузовик. Погибли два человека.

Детали: Смертельное ДТП произошло рано утром пятницы, 9 июля, на трассе Киев-Ковель. О нем сообщает полиция Киевской области.

Известно, что авария случилась на 44-м километре шоссе в направлении Житомира.

Выяснилось, что водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Он и его пассажирка погибли на месте.

При этом очевидцы трагедии говорят, что у мопеда не работал ближний свет фар.

Идет следствие.

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