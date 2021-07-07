Опубликовано весьма странное фото президента Израиля

Главное: Появилось фото президента Израиля в гриме. Его показали спецслужбы.
Детали: Появилось фото 81-летнего президента Израиля Реувена Ривлина в парике и гриме. Его показала Служба общей безопасности страны.
Отмечается, что такая «маскировка» позволяла политику, который находился на своем посту с 2014-го года, анонимно передвигаться по стране.
Уточняется, что данный снимок был сделан во время визита в одно из оперативных подразделений ШАБАК.
Добавим, что сегодня полномочия Реувена Ривлина подходят к концу. Присягу как одиннадцатый президент страны примет Ицхак Герцог.
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