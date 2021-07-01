Криптовалютчики едва не оставили без света часть Черниговской области

Главное: Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине. Таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила организаторов мощной фермы по майнингу криптовалюты. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, за два месяца «работы» злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Установлено, что организаторы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП «Нежинская станция скорой медицинской помощи», КП «Нежинводоканал» и др.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.

В ходе обыска правоохранители изъяли:

— более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты;

— специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Открыто уголовное производство по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и похищении воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования.

Следственные действия продолжаются.

В тему: В 2021 году более шести сотен украинских чиновников задекларировали криптовалюту на общую сумму 46 тыс. 351 биткоинов. В эквиваленте это составляет почти 75 млрд грн. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает, что таким образом чиновники могут отмывать нелегальные доходы.

О том, как легально и выгодно купить криптовалюту в Украине, читайте здесь.