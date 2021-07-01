В Киевской области заметили необычные облака

Главное: В Киевской области заметили серебристые облака. Об их природе рассказали в Гидрометцентре.

Детали: В среду, 30 июня, в Киевской области наблюдались необычные «серебряные» облака. О том, что это такое, поведали в Гидрометцентре.

Сообщается следующее: «Серебристые облака образуются в высших слоях атмосферы – мезосфере на высоте восемьдесят километров».

Отмечается также: «Считается, что они состоят из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров. Они могут образовываться только при невероятно низких температурах и при наличии воды для образования кристаллов льда».

Синоптики говорят: «Их можно увидеть обычно в летние месяцы и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени».

Впервые о серебристых облаках стало известно в 1885 году.

Резюмируется, что такие облака обычно бесцветны или бледно-голубые, хотя иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый.

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