В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей

Главное: В Шевченковском районе Киева горела многоэтажка. Пришлось проводить массовую эвакуацию людей.

Детали: В Киеве на улице Липинского горела многоэтажка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате ЧП прошла массовая эвакуация людей.

Спасатели эвакуировали людей из дома, который расположен на улице Липинского, 10, что в Шевченковском районе города. В доме наблюдалось задымление с 5 по 1 этажи.

В 14:10 пожар локализировали на площади 120 кв. м, в 14:22 - огонь был полностью потушен.

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава.

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