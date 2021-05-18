Из-за карантинных мер в метро на Позняках образовалась огромная очередь

Главное: На станции метро Позняки в Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь из пассажиров. Причиной стали неработающие турникеты, установленные для борьбы с распространением коронавируса.

Детали: На станции метро Позняки во время локдауна из-за распространения коронавирусной болезни установили новые турникеты. Как сообщает Цензор.НЕТ, они не всегда срабатывают, а для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыта только одна дверь для входа в метро и один турникет.

В результате образовалась огромная очередь из пассажиров, которая растянулась до входа в метро.

Пассажиры не понимают, «какой смысл было устанавливать, если ничего не работает и приходится толпиться, а дистанция совершенно отсутствует».

В ответ сотрудники метрополитена говорят, что не виноваты: «Мы тоже на работе, как и вы».

В тему: 26 апреля 2021 года на станции метро «Позняки» скопилось большое количество людей. По предварительным данным, это произошло из-за того, что здесь была открыта только одна дверь.

Напомним: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

В итоге киевляне вынуждены были стоять в огромных очередях за спецпропусками, а Киевский метрополитен из-за низкого пассажиропотока закрыл часть вестибюлей.