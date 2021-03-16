Японцы теперь будут пить пиво по-новому

Главное: Необычные стаканы для пива созданы в Японии. Их можно съесть.
Детали: Весьма необычные стаканы для пива созданы известной японской пивоварней Asahi Breweries. Дело в том, что их можно съесть.
Пивовары назвали свою новинку Mog Cup.
Отмечается, что стаканы производят вместе с компанией Marushige Confectionery.
Из чего же делают необычную посуду?
Японцы признаются, что производят их, запекая картофельный крахмал при высокой температуре и давлении. Такие стаканы могут удерживать пиво комнатной температуры на протяжении часа.
Информируется: «Есть стаканы со вкусом шоколада или рисового крекера с креветками».
Существует несколько размеров такой посуды. Цена стартует от 1 150 иен (чуть более 10 долларов).
В тему: Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье.