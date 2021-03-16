Японцы теперь будут пить пиво по-новому

Главное: Необычные стаканы для пива созданы в Японии. Их можно съесть.

Детали: Весьма необычные стаканы для пива созданы известной японской пивоварней Asahi Breweries. Дело в том, что их можно съесть.

Пивовары назвали свою новинку Mog Cup.

Отмечается, что стаканы производят вместе с компанией Marushige Confectionery.

Из чего же делают необычную посуду?

Японцы признаются, что производят их, запекая картофельный крахмал при высокой температуре и давлении. Такие стаканы могут удерживать пиво комнатной температуры на протяжении часа.

Информируется: «Есть стаканы со вкусом шоколада или рисового крекера с креветками».

Существует несколько размеров такой посуды. Цена стартует от 1 150 иен (чуть более 10 долларов).

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