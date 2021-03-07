Китайский марсианский зонд передал невероятные снимки «Красной планеты» в высоком разрешении

Главное: Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» передал новые снимки «Красной планеты» в высоком разрешении. На них можно подробно рассмотреть ее рельеф.

Детали: Китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал снимки Марса. На официальной странице государственного телеканала CGTN в Twitter опубликованы три фотографии в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное.

Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.

На них можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты.

Кроме того, на цветном изображении можно заметить северный полярный круг Марса.

В тему: 23 июля 2020 года ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Великий поход-5) успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Тяньвэнь-1». Он должен выйти на орбиту Марса, после чего и совершить посадку. Главная цель миссии заключается в том, чтобы найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.