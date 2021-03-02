Появились фотографии жуткого древнего кладбища домашних животных в Египте

Главное: В Египте найдено старейшее кладбище домашних животных в мире. Стало известно, как оно выглядит.

Детали: В Египте археологи завершили раскопки старейшего кладбища домашних животных в мире. Издание Daily Mail публикует фотографии с места работы специалистов.

Кладбище находится в Беренике (порт на берегу Красного моря). Сообщается, что ему около двух тысяч лет.

Тут были обнаружены останки 585 кошек, собак и два вида макак, обитавших в Индии. Животные были захоронены в индивидуальных могилах. Уточняется, что некоторые из них носили ошейники.

При этом трупы не были мумифицированы. Часть из них перед погребением покрывали тканью или керамикой.

Стоит уточнить, что участок данного кладбища была найден еще в 2011 году – с тех пор продолжались раскопки.

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