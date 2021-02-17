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Фото-Новости > Поджигатель автомобиля создателя сообщества dtp.kiev.ua оказался в тяжелом состоянии

Поджигатель автомобиля создателя сообщества dtp.kiev.ua оказался в тяжелом состоянии

Александр Панько
17.02.21 11:47
617
Поджигатель автомобиля создателя сообщества dtp.kiev.ua оказался в тяжелом состоянии

Главное: В Киеве в ночь на 17 февраля неизвестные подожгли машину известного активиста Владислава Антонова. Один из поджигателей в тяжелом состоянии.

Детали: Сегодня ночью в Шевченковском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль общественного деятеля и создателя сообщества dtp.kiev.ua в Facebook Владислава Антонова. Как сообщается на странице сообщества, злоумышленников было двое: «один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД».

Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел во дворе четырехэтажного дома на на ул. Гоголевская, 32-Б. Автомобиль удалось погасить за 10 минут.

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон.

Причина возгорания устанавливается.

Скриншот сообщения в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook

Горящий Volkswagen Touareg Владислава Антонова в Киеве

Горящий Volkswagen Touareg Владислава Антонова в Киеве

Горящий Volkswagen Touareg Владислава Антонова в Киеве

Потушенный Volkswagen Touareg Владислава Антонова в Киеве

Потушенный Volkswagen Touareg Владислава Антонова в Киеве

Справка: Владислав Антонов возглавляет общественную организации «ДТП Киев ЮА». С 2014 года развивает проект dtp.kiev.ua, который занимается освещением происшествий и чрезвычайных событий в Киеве, оказывает юридическую помощь участникам ДТП, помогает бездомным животным.

В тему: В июне 2017 года в Киеве активизировались борцы с автохамами. «Неуловимые мстители» поджигали машины, припаркованные на тротуарах и газонах.

Осенью 2020 года в Одессе задержали сотрудника одного из подразделений Главного Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, который вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 поджог три элитных автомобиля в центре Одессы.

Тэги: автомобиль, Киев, пожар, поджог, машина, криминал, Volkswagen, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Владислав Антонов

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