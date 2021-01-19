Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП

Главное: В центре Одессы водитель автомобиля Skoda, подрезавшего трамвай, избил ногами вагоновожатую.

Детали: В Одессе автомобиль Skoda подрезал трамвай, который двигался по улице Старопортофранковской в сторону ул. Пастера. В итоге, как сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», вагоновожатая вынуждена была применить экстренное торможение из-за чего несколько пассажиров упали.

Когда вагоновожатая вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что транспортные средства не получили повреждения, водитель Skoda начал ее оскорблять, потом ударил в лицо, повалил на землю и начал избивать ногами.

Ее спасли пассажиры трамвая, которые вмешались в ситуацию.

Правонарушителя задержали и передали прибывшим по вызову сотрудникам службы безопасности дорожного движения коммунального предприятия. А впоследствии его забрала полиция.

Пострадавшая была доставлена в городскую больницу № 11.

В тему: Осенью 2008 года в Киеве водитель автомобиля «Мерседес», не уступивший дорогу трамваю, избил вагоновожатого. В результате инцидента он был госпитализирован в больницу.

В августе 2020 года компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.