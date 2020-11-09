Представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области

Главное: Представители малого бизнеса перекрывали движение на международных трассах во Львовской области с требованием сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить введение кассовых аппаратов.

Детали: Во Львовской области около 1000 участников акции протеста перекрыли движение транспорта на 30 минут. Как сообщает «Радио Свобода», таким образом они потребовали сохранить упрощенную систему налогообложения, отменить введение кассовых аппаратов или использования соответствующих приложений в смартфоне.

Это привело к скоплению большого количества транспорта на дорогах.

По словам митингующих, такое изменение ударит по бизнесу и многие из них прекратят деятельность, останутся без работы сами и уволят работников. А это принесет дополнительные убытки и усложнит отчетность.

Видео акции публикует «Суспильне» на своей странице в Facebook.

В тему: 11 ноября 2019 года аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли.

5 ноября предприниматели предупредили власти Украины о намерении перекрывать международные трассы по всей стране в связи с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.