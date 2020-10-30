«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста

Главное: Протестующие под стенами КСУ жгут файеры и дымовые шашки, призывая выгнать «свиней из Конституционного суда».

Детали: 30 октября под стенами Конституционного Суда Украины проходит акция протеста под названием «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Как сообщает Цензор.НЕТ, ее проведение связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

По мнению активистов, своими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Позже стало известно, что протестующие зажгли файеры и дымовые шашки.