«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста

Главное: Протестующие под стенами КСУ жгут файеры и дымовые шашки, призывая выгнать «свиней из Конституционного суда».
Детали: 30 октября под стенами Конституционного Суда Украины проходит акция протеста под названием «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Как сообщает Цензор.НЕТ, ее проведение связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.
По мнению активистов, своими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.
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