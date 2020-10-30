Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Фото-Новости > «Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста

«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста

Александр Панько
30.10.20 10:31
484
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста

Главное: Протестующие под стенами КСУ жгут файеры и дымовые шашки, призывая выгнать «свиней из Конституционного суда».

Детали: 30 октября под стенами Конституционного Суда Украины проходит акция протеста под названием «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Как сообщает Цензор.НЕТ, ее проведение связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

По мнению активистов, своими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Позже стало известно, что протестующие зажгли файеры и дымовые шашки.

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

Акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" под стенами КСУ в Киеве 30 октября 2020 года

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября стало известно, что Европейский суд предупредил Кабинет министров Украины о возможности приостановки действия безвизового режима из-за принятого КСУ решения.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

Тэги: Киев, протест, Конституционный Суд Украины, политика, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.10.20 09:08

Украинский арсенал: пожарные танки

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
30.10.20 09:00

«Ференцварош» – «Динамо»: вопросы тактики и психологии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ
30.10.20 11:16

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главу КСУ проверяют на причастность к организованной преступности

Главу КСУ проверяют на причастность к организованной преступности
30.10.20 09:22
796
Последние новости
30.10.20 12:02

Ученые заявили, что коронавирус портит кожный покров
30.10.20 11:55

Пожарный из Днепра за деньги сжег три автомобиля
30.10.20 11:03

Трамп сделал очень странную запись у себя в Twitter
30.10.20 10:54

Нас в Киевсовете столько, сколько нужно: сейчас необходимо работать, — «слуга народа» Присяжнюк
30.10.20 10:52

НАПК возобновил Реестр электронных деклараций чиновников, но признал, что это без толку
30.10.20 10:31

«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
30.10.20 10:01

Доллар в Украине максимально подорожал за 26 месяцев
Фото и Видео
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.