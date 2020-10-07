Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса

Главное: Журналисты выяснили, в какой клинике Петр Порошенко лечится от коронавируса. Сутки его пребывания там стоит 11500 грн.

Детали: Пятого президента Украины Петра Порошенко, который был госпитализирован с двусторонней пневмонией после инфицирования COVID-19, лечат в частной клинике «Оберіг» на улице Зоологической в Киеве, где стационарное отделение для профильных пациентов открылось лишь чуть больше недели назад. Об этом сообщает Страна.

Все палаты этой клиники оснащены аппаратурой для кислородной поддержки, есть возможность искусственной вентиляции легких любого уровня сложности, а также предоставляется реанимационное лечение.

Отделение рассчитано на одновременное лечение 20 человек, «непрофильных» пациентов туда не берут. Сутки в одноместной палате стоят 11500 гривен с трехразовым питанием и WI-FI, в двухместной — 9500 гривен. При этом медикаменты оплачиваются пациентом отдельно. Пациенты также вносят обязательный депозит в сумме 50000 гривен.

Пациентов отделения постоянно консультируют известные украинские инфекционисты Сергей Крамарев и Ольга Голубовская, а врачи ориентируются на американские и европейские протоколы борьбы с коронавирусом.

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