В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки

Главное: В Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна. По некоторым данным, она совершила самоубийство из-за плохой оценки в школе, но в полиции эту информацию не подтверждают.

Детали: В Кривом Роге Днепропетровской области из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают «Факты ICTV».

Как сообщается, девочка могла совершить самоубийство из-за плохой оценки в школе. О том, что у ребенка были проблемы с родителями из-за успеваемости в школе, рассказывают друзья погибшей. Девочка была отличницей, но подруге жаловалась, что ее заставляют много учиться.

Учителя рассказали журналистам, что 12-летняя девушка была товарищеская и приветливая, поэтому даже догадаться никто не мог, что есть какая-то угроза.

«Во всем была примером для других в классе. Нам очень жаль, что произошел такой трагический случай. Я даже не могу подобрать слов, для того, чтобы каким-то образом успокоить учителей и саму себя», — рассказала Раиса Лысенко, директор школы-лицея № 35 .

Рядом с местом трагедии нашли тетрадь с низкими оценками, которые поставила учительница украинского языка.

В полиции версию о самоубийстве не подтвердили. «Данное событие зарегистрировано по ч.1 ст.115 с пометкой „несчастный случай“. Следователи поставили такую квалификацию», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Криворожского отделения полиции Екатерина Денисенко.

В тему: В июне 2018 года в Киеве мальчик выбросился из окна из-за плохой оценки в школе.