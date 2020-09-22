Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине

Главное: В Киевской области задержана банда автоугонщиков. По информации правоохранителей, злоумышленники действовали по всей Украине.

Детали: В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону автомобилей. Преступники действовали по всей Украине. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Как отмечается, задержаны организатор и четверо исполнителей.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей этой группой по Украине. Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

Установлено, что злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий. Точное количество эпизодов угона пока выясняется.

При обысках обнаружены спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения авто, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Теперь преступникам должны избрать меру пресечения.

В тему: В начале сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля. В частности, при определении ответственности за похищение автомобиля будут учитывать стоимость машины.