Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Фото-Новости > Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине

Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине

Агата Кловская
22.09.20 11:34
334
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине

Главное: В Киевской области задержана банда автоугонщиков. По информации правоохранителей, злоумышленники действовали по всей Украине.

Детали: В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону автомобилей. Преступники действовали по всей Украине. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Как отмечается, задержаны организатор и четверо исполнителей.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей этой группой по Украине. Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

Установлено, что злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий. Точное количество эпизодов угона пока выясняется.

При обысках обнаружены спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения авто, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Теперь преступникам должны избрать меру пресечения.

В тему: В начале сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля. В частности, при определении ответственности за похищение автомобиля будут учитывать стоимость машины.

Тэги: автомобиль, Киев, общество, происшествие, угон, Киевская область, автоугонщики

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
20.09.20 08:04

«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина
21.09.20 15:47

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина

В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина
22.09.20 09:33
799
Последние новости
22.09.20 13:03

В Перу обнаружили… «кокаиновую» гору
22.09.20 12:43

На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
22.09.20 12:06

В Украине ожидаются ночные заморозки
22.09.20 11:34

Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
22.09.20 11:04

Билл Гейтс хочет купить разработчика компьютерных игр нашего детства
22.09.20 10:37

На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
22.09.20 10:01

Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича
Фото и Видео
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.