В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами

Главное: В столице китайской провинции Чжэцзян появился общественный туалет площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Интерьер отхожего места должен погрузить посетителей в атмосферу космического корабля.

Детали: В торговом центре одного из районов города Ханчжоу в Китае появились новые общественные туалеты, дизайн которых напоминает космический корабль. Как сообщает Lenta.ru, общественный туалет занимает площадь почти в 1,5 тыс. кв. м и разделен на три уровня. Каждый из ярусов отделан мелкой плиткой, выкрашенной в собственный цвет — белый, зеленый или фиолетовый.

В помещениях располагаются ряды кабинок и круглых раковин, а все стены декорированы металлическими деталями и зеркалами, похожими на иллюминаторы.

Автором проекта выступил китайский архитектор Ли Вэньцян из бюро Pig Design. По его задумке, сочетание цветов и предметы интерьера, включая изогнутые светильники в форме геометрических фигур, должны погружать посетителя туалета в атмосферу космоса, гравитации и черных дыр.

В тему: В середине 2020 года в Токио к Олимпийским играм, отмененным из-за эпидемии коронавируса, появились необычные общественные туалеты: прозрачные, «бумажные» и с «веселой крышей». Таким образом, их создатели хотели сломать неприятные стереотипы об этих общественных местах.