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Фото-Новости > Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает

Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает

Александр Панько
17.09.20 15:50
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Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает

Главное: В центре Киева сын Нестора Шуфрича на перекрестке улиц Липской и Институтской попал в ДТП. По его мнению, он не виноват.

Детали: Сын депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича Нестор попал в ДТП в центре Киева. Об этом сообщили «Вартові еспресо» в четверг, 17 сентября.

Как информирует издание, авария произошла на перекрестке улиц Липской и Институтской.

«Не разминулись два автомобиля. Ssang Yong ехал с улицы Липской, не пропустив на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения.

Как рассказал нардеп Нестор Шуфрич корреспонденту Vesti.ua, ДТП произошло в первой половине дня 17 сентября.

«Сейчас изучаем все обстоятельства. Сын считает, что он не виноват, но я уже попросил получить официальную справку о том, кто виновен. Пострадал метал, слава богу, люди не пострадали», — сказал он.

В тему: В мае минувшего года пьяный депутат одного из городов на Киевщине одним движением убил на трассе отца с сыном.

Тэги: Киев, ДТП, общество, Нестор Шуфрич, политика

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