Киев и 19 областей не могут ослабить карантин

Главное: В связи с превышением показателя заболеваемости коронавирусом Киев не может ослабить карантин. Это же касается еще 19 областей Украины.

Детали: По состоянию на сегодняшний день из-за пандемии коронавируса ослаблять карантин не могут Киев и еще 19 областей Украины. В этих регионах завышены показатели эпидемической ситуации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева — более 140, тогда как должен быть меньше чем 40.

В тему: По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве с 14 сентября будут введены карантинные ограничения, поскольку столица оказалась в «оранжевой» зоне.