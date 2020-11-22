«Ингулец» – «Динамо»: вернулись и забили!

Когда такое было? Сыграно 10 матчей чемпионата, а в «Динамо» есть только один футболист, который сыграл во всех этих матчах и ни одного, кто во всех матчах выходил в стартовом составе (у Кендзёры, о котором идет речь, один выход на замену). Более того, если копнуть глубже, только у поляка девять выходов в стартовом составе, только у Бущана – восемь. У остальных – не более семи!

Как же надоело писать о коронавирусе! Однако, к сожалению, он прочно засел в «Динамо» и никак не хочет покидать команду. Сравните составы «Динамо» в двух последних матчах – перед и после перерыва на игры сборных. Только три человека сохранили место в основе: Забарный, Кендзёра и Буяльский. И дело не в том, что после поражения 0:2 от «Шахтера» Луческу решил поменять состав, а в том, что он вынужден был это сделать! Ибо одни игроки болели короной тогда, другие болеют сейчас. А если не болеют, то травмированы.

Писали, что в сборных получили травмы и Кендзёра с Вербичем, но, к счастью, видимо, несерьезные, так что поляк сумел выйти в стартовом составе. А без него было бы совсем тягостно, и видимо, пришлось бы Скорко дебютировать в стартовом составе первой динамовской команды. Или 17-летнему Болю с переводом Караваева на правый фланг защиты и выходом Миколенко на левом.

Но даже выздоровление футболистов не успокаивало. Мы ведь помним, как долго игроки «Шахтера» приходили в себя после ковида, как долго набирали они форму. Мы ведь знаем, как тяжело играть командам, делегировавшим многих игроков в различные сборные, после перерыва на поединки национальных команд. Правда, опять-таки из-за ковида на этот раз динамовцев в сборных было не так много.

Так что хоть у «Ингульца» до сих пор нет ни одной победы в чемпионате, но перед игрой некоторые опасения присутствовали. В конце концов, поражений у команды в девяти матчах было только два и ни одного домашнего. К счастью, опасения оказались напрасными, и, конечно, очень помог киевлянам быстрый гол, который привезли себе соперники.

Игру «Динамо» в этом матче трудно назвать яркой и запоминающейся. Но в свете кадровых потерь, отсутствия ряда игроков из-за игр за сборные, сверхплотного графика матчей такая игра объяснима. В этой ситуации, когда проблемы наваливаются со всех сторон, причем не одна за другой, а одновременно, когда «Шахтер» снова дышит в затылок, я лично рад даже такой, где-то скромной, победе, тем более главный конкурент не сумел этого сделать. Думаю, лучшего подарка от команды к своему дню рождения президент динамовского клуба и не мечтал получить, ведь его команда не просто выиграла, а и увеличила отрыв от «Шахтера» с одного очка до трех.

Рад, что очень неплохо вернулись в строй переболевшие, что Бущан отыграл на ноль, а Гармаш и Шапаренко забили по голу. Надеюсь, что скоро подтянутся и другие, потому как впереди очень важные поединки чемпионата и Лиги чемпионов. Очень хочется, чтоб команда, с одной стороны, сохранила лидерство в чемпионате, а с другой прошла в еврокубковый февраль.

Надеюсь, так и будет.

Канал автора ШАХ и ШАХ