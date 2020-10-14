Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Очень радостная победа!

Во-первых, мне, как болельщику «Динамо», очень приятно сознавать, что сборная может побеждать европейские топ-сборные и без игроков «Шахтера», будучи практически полностью составленной из бывших и нынешних динамовцев.

Во-вторых, очень приятно сознавать, что тренеры и игроки проводят работу над ошибками. Если игра с Францией был кошмарной, с Германией уже фифти-фифти (первый тайм очень плох, второй – получше), то с Испанией, хоть, объективно говоря, результат был лучше, чем игра, было понятно, за счет чего, кроме везения, Украина намеревается выиграть матч. 1:7, 1:2, 1:0 – о чем еще говорить?!

В-третьих, очень радостно, что Украина не пропустила.

И Бущан, и молодые центральные защитники, прежде всего, юный Забарный, который до Парижа еще так не обжигался, нуждались именно в такой победе. Именно в сухой, которая нивелирует тот удар под дых, который они получили в Париже. Особенно хочется отметить голкипера, который, несмотря на семь пропущенных мячей, не раз выручал во Франции, который тянул всё, что можно и что нельзя, в первом тайме с Германией, и неоднократно выручал с Испанией, став, на мой взгляд, лучшим игроком матча. Ведь только в первом тайме южане могли забить как минимум трижды!

В-четвертых, понравилось, что в очередной раз сработали замены.

Безус вышел и принес в компенсированное время победу в товарищеском матче с Эстонией.

Беседин вышел и тоже в компенсированное время сравнял счет Сербии.

Теперь вышел Цыганков…

Конечно, статистика не радует глаз. У Испании 69% владения мячом, счет ударов по воротам 3:19, а ударов в створ – 2:7, и всё не в нашу пользу. Но не устаю повторять: игра забывается, а счет остается. До этого мы сыграли с Испанией шесть матчей, пять из них проиграли и разок свели к ничьей. А тут победа! Первая! В седьмом матче!

Я соглашусь с теми, кто считает, что Испания после домашних 4:0, после наших 1:7 и 1:2, а также, зная обо всех кадровых проблемах сборной Украины (а это отсутствие не только игроков «Шахтера», без Зинченко, но и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Руслана Малиновского), заранее уверовала в победу и вышла недостаточно собранной и настроенной на борьбу. Но это ведь проблемы самой Испании! Наши ими воспользовались, и это прекрасно!..

Соглашусь с теми, кто считает, что удача была на нашей стороне. Я это тоже замечательно!..

На самом деле, конечно, это только один матч, и по одной выигранной встрече не стоит делать далеко идущих выводов. Просто хочется порадоваться и за сборную в целом, и за конкретных ребят.

Давайте вспомним, что молодой Миколенко появился в основе «Динамо», когда получил травму Пиварич. Молодой Попов появился там, когда сломался Бурда. Молодой Цыганков застолбил место в основе, когда продали Ярмоленко. Молодой Сирота – когда получили травмы Шабанов и другие центрбеки основы. Молодой Забарный – когда в лазарете находились Попов и Бурда и к ним присоединился Тымчик, из-за чего Кендзёра вернулся на правый фланг.

Все они использовали свой шанс. Теперь же они и некоторые другие получили шанс в сборной Украины. Мне кажется, что они его использовали. Тем интереснее, как поведет себя в этой ситуации Андрей Шевченко? Продолжит ли он доверять этим ребятам, большинство из которых еще месяц назад считались дублерами, а то и вовсе не вызывались в сборную, или всё вернется к тотальному доминированию игроков «Шахтера» в сборной (не знаю, как вам, а по-моему, Коваленко ничуть не усилил игру команды, выйдя на замену)?

Посмотрим в ноябре…

Но выбор, кажется, предстоит непростой. Во всяком случае, этот вариант сборной, эти ребята доказали, что тоже не лыком шиты, и скамейка в сборной не так коротка, как казалось месяц назад.

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