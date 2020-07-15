«Шахтер» и Владимир Сальков: когда история ничему не учит...

Никогда из принципа не заходил на сайт «Шахтера». Но тут друзья подсказали, что о смерти легенды «Шахтера» Владимира Салькова там написано всего лишь несколько строк. Признаться, не поверил. Зашел. Только специально, чтоб не было никаких cookies, оповещений, сделал это через «тор», после чего решил «очиститься» и проверить комп антивирусом.

И да, действительно пара строк… Цитирую:

«Легендарный футболист провел за «Шахтер» 259 поединков и забил 3 мяча. Сальков был капитаном «горняков», ставших дважды кряду, в 1961 и 1962 году, обладателями Кубка СССР.

С 1974-го по 1978-й и в 1995 году Владимир Максимович был старшим тренером дончан – серебряного и бронзового призера союзного первенства. Всего под его руководством команда сыграла 188 матчей.

ФК «Шахтер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Салькова».

Я не раз писал, что в детстве симпатизировал «Шахтеру». Мне нравилась простая донбасская, если хотите, народная команда – команда с характером, с бойцовскими качествами, неуступчивая. И для меня, пацана, не было во времена СССР в «Шахтере» тренера, круче Салькова. Он выводил «Шахтер» на второе место, на третье, в еврокубки. И тут всего лишь два маленьких абзаца…

В конце концов, это их дело, хотя, как говорил Михаил Ломоносов, «народ, который не знает свою историю, не имеет будущего». Думаю, что в данном случае фразу можно упростить и заменить «народ» на «клуб».

С чем у меня ассоциируется этот «Шахтер»? С Кубком УЕФА, завоеванным Михелом, с многочисленными скандалами, шапкой «Браво, федерация!», с постоянными обидами и плаканьем раньше и непрекращающимися кулуарными играми сейчас, с голом Луиса Адриано «Нордшелланду», с симуляциями Кучера, Степаненко, Срны, бразильцев... С тем, что эта команда называет себя украинской, хотя украинцев там зовут Марлос и Мораес...

На эмблеме «Шахтера» не указано, что это донецкий клуб. Сама команда скитается по разным городам Украины, и нигде не стала своей: Львов, Харьков, были Тернополь и Одесса. Наверное, она еще где-то играла домашние матчи, да я запамятовал.

Теперь она взялась за Киев…

Неужели в погоне за Киевом «Шахтер» готов отказаться от своей истории, от своих героев? От всего славного, что было в доахметовский период? Похоже на то, а значит, к моему, как коренного киевлянина, глубочайшему сожалению, скоро нас ждет очередная смена вывески – «Шахтер» (Киев) – и портреты всяких оранжево-черных бразило-украинцев на внешней стене НСК.