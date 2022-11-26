Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Супруга Зеленского в интервью BBC заявила о готовности украинцев жить без света и тепла. «Более 90 процентов опрошенных ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в Евросоюзе», — заявила Елена Зеленская.

P.S. Очень надеюсь, что Елена Зеленская эти два -три года, будет «терпеть» вместе с нами. В пунктах НЕЗЛАМНОСТИ.

И второе, очень интересно, как именно они проводят эти «соцопросы», когда 70% населения Украины уже 3 сутки сидит без связи и электричества?

На улице, маршрутки останавливают?

Мои личные наблюдения говорят о том, что 90% населения готовы потерпеть максимум 2-3 недели полного отсутствия электроэнергии, воды и канализации, а дальше — САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТУПАТЬ В ЕС.

Не надеясь на обещанную «перспективу» от Госпожи Зеленской.

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