Зачем англо-саксы провоцируют Россию?

Сначала американцы во всю трубят об «опасности российского вторжения в Украину» и «высокой концентрации российских войск на границе».

Затем британцы заявляют о готовности направить в Украину 600 военнослужащих королевских ВС, хотя прекрасно слышали и поняли слова Путина о том, что военное освоение Украины странами НАТО — это «красная линия», при переходе которой Россия будет действовать предельно жёстко.

Далее обостряются армяно-азербайджанские боевые действия. Причём, на сей раз не в Карабахе, а на международно-признанной границе Армении в Сюникской области. Армения, напомню, союзник России по ОДКБ и уже направила Москве официальную просьбу о помощи.

При осмыслении вышеизложенных новостей, невольно прихожу к выводу, что англо-саксы (как минимум — британцы, которые активно сотрудничают с Турцией) настойчиво провоцируют Россию на ввязывание в новый (или подзабытый старый, но в новых конфигурациях) локальный вооружённый конфликт на постсоветском пространстве.

Вопрос их мотивации пока остаётся открытым, но попытки налицо.

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