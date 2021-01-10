Ангажированность и сговор крупных соцсетей приведут к появлению новых свободных медиа

После того, как Twitter и Facebook удалили аккаунты Трампа, миллионы его сторонников тут же ринулись в сети Parler и Telegram. Реакция СИСТЕМЫ последовала незамедлительно: Apple уже предупредил Parler ,что удалит ее приложение из App Store.

Интересно, как накажут Павла Дурова. А накажут обязательно.

Трамп — кейс тем хорош, что он наглядно продемонстрировал, что в области социальных сетей сейчас наблюдается и монополизация, политическая ангажированность и явный сговор. Поэтому я уверен, что свободное общество не согласится с таким положением и вскоре на рынке должны появится конкуренты и твитеру и фацсбук и you tube. Спрос рождает предложение.

Хотя я понимаю, что пробиться им, из-за сопротивления гигантов, будет крайне нелегко. Но все равно это неизбежно и кто то из гигантов даже умрет, не выдержав напора молодых проектов От них просто сбегут, наказав за цензуру и за злоупотребление своим монопольным положением.

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