Порохоботы предлагают политическим украинцам одновременно поверить в то, что:

— «Плёнки Деркача» смонтированы российскими спецслужбами, и на самом деле ничего такого Порошенко не говорил;

— Подлый Путин цинично записал «гэтьмана» на диктофон и слил разговор, чем проявил свою подлую кагэбэшную сущность;

В то же время, у Путина опровергли подлинность плёнок (на самом деле нет), а уж у Путина врать не станут;

При этом они не устают повторять, что ничего такого Порошенко Путину не сказал, а если и сказал, то сделал это, чтобы ввести агрессора в заблуждение. Козацкая хитрость, ёпта!

Во всё это, повторюсь, украинскому политическому обывателю следует верить одновременно, не сомневаясь в истинности каждого из пунктов вместе и всех их по отдельности.

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые.

Хотя вообще, друзья мои, мы с вами как-то обсуждаем совсем не то. В конце концов, то, что там в мечтах жал Путину Порошенко — его личные интимные дела. А вот то, как Байден ругал Порошенко за намерения устроить теракты в Крыму — вот это настоящий жир.

Потому что, ну, когда американцы ругают тебя за попытку устроить теракты в России (Байден так и сказал: в России, хотя речь шла о Крыме; эдакая лёгкая зрада между строк) — это что-то из серии «выгнали из гестапо за жестокость».

А вот Пётр Алексеевич смог. Здобул, так сказать.

Ну и да. Тогда устраивать теракты Украине запретили.

Но ведь могут и разрешить.

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