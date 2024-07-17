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Видео-Новости > Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме

Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме

Агата Кловская
16.07.24 21:50
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Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Вышел тизер аниме «Терминатор Зеро» (Terminator Zero) от Netflix.
 
События сериала «Терминатор Зеро» развернутся в Японии 1997 года — в канун Судного дня, который собирается устроить ИИ «Скайнет».
 
Премьера «Терминатор Зеро» состоится 29 августа 2024 года.
 
Тизер аниме «Терминатор Зеро» 
 

Тэги: фильм, кино, аниме

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