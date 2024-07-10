F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

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В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

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