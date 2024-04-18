Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера

В Сети появился тизер нового триллера «Шоу восьми».

По сюжету «Шоу восьми», восемь человек, остро нуждающихся в деньгах, принимают участие в реалити-шоу. Они должны провести 100 дней в пустой комнате, а по окончании испытания разделить денежный приз поровну. Только всё, что им понадобится, чтобы прожить эти 100 дней — еда, вода, электричество и прочее — продается в 1000 раз дороже и вычитается из призового фонда.

Премьера «Шоу восьми» состоится 17 мая 2024 года на Netflix.

Тизер «Шоу восьми»: