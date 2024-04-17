Полёт на Луну (2024): трейлер и дата выхода новинки со Скарлетт Йоханссон

Ченнинг Татум и Скарлетт Йоханссон появились в трейлере романтической комедии «Полёт на Луну».

Фильм «Полёт на Луну» расскажет о вымышленном эпизоде «Космической гонки», когда NASA нанимает профессионалов для съёмки сфальсифицированной высадки на Луну — на случай, если миссия «Аполлона-11» потерпит неудачу.

Премьера «Полёт на Луну» состоится 12 июня 2024 года.

Трейлер фильма «Полёт на Луну»: