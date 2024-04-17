Джокер: Безумие на двоих (2024): трейлер и дата выхода сиквела с Леди Гагой

Вышел тизер-трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.

Действие сиквела под названием «Джокер: Безумие на двоих» развернётся в психиатрической лечебнице «Аркхэм», где Артур Флек/Джокер впервые встретит Харли Квинн.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.

Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»: