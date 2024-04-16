Появилось видео, как в Греции зажгли олимпийский огонь

В храме Геры в Древней Олимпии в Греции зажгли олимпийский огонь. Дан старт начала эстафеты.

Олимпийские Игры 2024-го года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

Отметим, что на сей раз роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина.

Примечательно, что из-за плохой погоды у нее не получилось зажечь факел от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре.

Впрочем, это было сделано от обычного огня, полученного на генеральной репетиции церемонии.

В Греции огонь пронесут шесть сотен факелоносцев, он побывает в 43 городах.

В пятницу, 26 апреля факел вернется в Афины, где его передадут организаторам Олимпиады в Париже, после чего огонь отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Белем и прибудет в Марсель 8 мая.

Ранее Макрон предложил прекратить войны в мире на время Олимпиады в Париже.